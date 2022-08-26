قرر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة وقف عمل عمال الوطن والكوادر الميدانية ليوم غد السبت وبعد غد الأحد من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة الرابعة.

موجة حر متوقعة:

وقال مدير الدائرة الإعلامية ناصر الرحامنة: إن القرار جاء بسبب موجة الحر التي ستشهدها المملكة اعتبارًا من يوم غد السبت، حسب تنبؤات دائرة الأرصاد الجوية.

الوقاية من الشمس:

وأكد الرحامنة، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ضرورة ارتداء عمال الوطن والحدائق والعمال الميدانيين أغطية الرأس الواقية من أشعة الشمس، وتجنب العمل في ساعات الذروة واشتداد الحرارة.

وأشار إلى أن صهاريج المياه التابعة للأمانة ستقوم برش المياه بطريقة الرذاذ على عدد من الشوارع الرئيسية في مختلف المناطق وبخاصة وسط المدينة.