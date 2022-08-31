إذا كنت واحدًا من ملايين البشر الذين ينسون بشكل دائم شحن هواتفهم وتضيع عليهم أوقات مهمة لأنهم يعتمدون على مؤقت الهاتف، فإن هناك مجموعة من الباحثين من كوريا الجنوبية وجدوا الحل عن طريق تقنية جديدة هائلة.

طور باحثون في جامعة سيجونغ في كوريا الجنوبية نظام شحن جديد، يستخدم الأشعة تحت الحمراء (IR)، لنقل الطاقة إلى الأجهزة الإلكترونية وذلك على مدى 30 مترًا.

هذا يعني أن بمجرد الدخول لأي مكان يتواجد فيه هذا الجهاز مثل المطارات أو الكافيهات أو حتى بعض المنازل، سيتم شحن أجهزتك الإلكترونية سواء لاب توب أو هاتف ذكي تلقائيًا.

وقال رئيس فريق البحث والأستاذ المساعد الدكتور جينيونغ ها: إن القدرة على تشغيل الأجهزة لاسلكيًا يمكن أن تلغي الحاجة إلى حمل كابلات الطاقة للهواتف أو الأجهزة اللوحية الخاصة بنا.

الفرق بين أنظمة الشحن الحالية والتقنية الجديدة

وفي حين أن الشحن اللاسلكي هو بالفعل متاح حاليًا لبعض الأشياء، إلا أنه غالبًا ما يتضمن وضع جهاز الاستقبال في قاعدة شحن خاصة أو أن يكون ثابتًا، مما يعني أنه لا يمكن نقله بعيدًا أثناء الشحن.

في المقابل، فإن هذه التقنية الجديدة تعمل على حل هذه المشكلة بشكل ما، إذ يعمل العلماء على إمكانية السماح بنقل الطاقة لمسافات أطول وشحن أكثر من جهاز في نفس الوقت.

التقنية الجديدة أكثر أمانًا

وقال الدكتور جينيونغ: إن استخدام نظام الشحن هذه يستبدل أسلاك الطاقة ويوفر تكاليف الصيانة والاستبدال، وهي مفيدة بشكل خاص في البيئات القاسية حيث يمكن أن تتسبب التوصيلات الكهربائية في حدوث تداخل أو تشكل خطر نشوب حريق.