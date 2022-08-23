أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء عن تمديد اتفاقية الترخيص والشراكة مع EA SPORTS™، لمدة 4 مواسم إضافية، حتى العام 2026.

سعادة بتمديد شراكة رابطة دوري المحترفين و EA SPORTS

وأعرب المدير التنفيذي للرابطة، عبدالعزيز الحميدي، عن سعادته بتمديد العقد الحصري للدوري السعودي للمحترفين في ألعاب الفيديو الشهيرة لكرة القدم، مع التنامي اللافت لأعداد هواة اللعبة التفاعلية في المملكة ومنطقة الخليج العربي.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن جملة التعاقدات التي تتجه الرابطة إلى إتمامها قبل وأثناء الموسم الرياضي 2022/ 2023، وفقًا لخطة طموحة للارتقاء بمستوى عائدات الدوري الأبرز عربيًا وآسيويًا على المدى القصير والمتوسط.

وقال جيمس سالمون، مدير التسويق في EA SPORTS FIFA™ : “نحن سعيدون جدًا بتمديد العلاقة مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ما سيسمح لنا باستمرار تقديم تجارب تفاعلية، ونتطلع نحو استمرار لعب الجمهور السعودي بفرقه المفضلة في فيفا 23 وما بعدها”.

لعبة EA SPORTS FIFA 23

وستتوفر EA SPORTS FIFA 23 حول العالم بتاريخ 30 سبتمبر، وستقدم مزايا عديدة وتحديثات جديدة مثل الجيل القادم من تقنية HyperMotion2 للارتقاء بمستوى اللعب في كل لحظة على أرض الملعب وأكثر.

وتقرر أن تتضمن اللعبة 300 شريك مُرخص ما يمنح اللاعبين خيار اللعب بأكثر من 19 ألف لاعب ولاعبة من 700 فريق مختلف في 100 ملعب وأكثر من 30 دوري من جميع أنحاء العالم.

وتُعد فيفا 23 هي الوجهة المثالية للعب البطولات العالمية مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز والبوندسليغا وغيرها من البطولات العالمية.

وللمرة الأولى في تاريخ السلسلة، ستتاح للجماهير أيضًا فرصة لعب بطولات كأس العالم للرجال والسيدات في لعبة فيفا 23 نفسها، إذ تجمع بين كأس العالم في قطر 2022 وكأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا 2023، ضمن تفاصيل أخرى فريدة سيتم الكشف عنها لاحقًا.

وجرى تطوير فيفا 23 داخل أستوديوهات EA Vancouver و EA Romania لتوفيرها لأنحاء العالم عبر منصات PlayStation 5 و Xbox Series X | S و الكمبيوتر الشخصي و Stadia و PlayStation 4و Xbox One ابتداء من 30 سبتمبر، ويبدأ اللعب المبكر لنسخة ألتميت ابتداءً من 27 سبتمبر 2022.