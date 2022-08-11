أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان حتى الساعة 8 مساءً.

أمطار غزيرة على جازان

وقال المركز في تنبيه إنه من المتوقع أن تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، اليوم الخميس، حتى تمام الساعة الثامنة مساء.

وتشمل التأثيرات المصاحبة للأمطار، نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، تساقط البرد والسيول.

وتشمل المدن والمحافظات المتأثرة كلاً من أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، صامطة، صبيا، ضمد، الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، وهروب.

طقس اليوم

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

أمطار تؤدي لجريان السيول

ومن المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها على منطقة نجران.