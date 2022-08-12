وجه أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الإمارة، وعضوية الجهات المعنية، للوقوف على أسباب تحول السيول إلى القرى في محافظتي أحد المسارحة، والدرب.

كما تضمن التوجيه التحقيق مع المتسببين، والرفع بالنتائج بشكل عاجل، ومحاسبة المقصرين نظامًا.

أمطار جازان تتواصل

من جهة أخرى هطلت – مساء أمس – أمطار غزيرة على منطقة جازان، شملت مدينة جيزان ومحافظات الحرث، والعارضة، وبني مالك، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، وضمد، وصبيا، وأبو عريش، وبيش، والريث، وهروب، والعيدابي، وفيفا، والدرب، وفرسان ، وعددًا من المراكز والقرى التابعة للمنطقة، وسالت على إثرها عدد من الأودية.