وَجَّهَ الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقه نجران المديرية العامة للدفاع المدني بنجران وكافة الأجهزة المعنية في المنطقة بمضاعفة الجهود في البحث عن الطفل رائد آل جعرة البالغ من العمر 3 أعوام الذي فقد مساء أمس جراء السيول التي يشهدها وادي نجران.

أعمال البحث مستمرة:

فيما شدَّدَ سموه على الجهة المختصة بإمارة المنطقة بالتنسيق والمتابعة الميدانية مع كافة الجهات المعنية والرفع بنتائج البحث التي تقوم بها فرق الإنقاذ المائي والغواصين بالدفاع المدني ومشاركة فرق البحث التطوعية والتي لاتزال مستمرة حتى الان للوصول إلى الطفل.

كما أكدَ سمو أمير منطقة نجران على ضرورةَ الالتزام بتعليمات وتحذيرات الدفاع المدني المتعلقة بالحالة المطرية التي تشهدُها المنطقة، حفاظاً على سلامة الجميع.