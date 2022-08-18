أطلق تطبيق “تيك توك” خاصية جديدة تمكن المستخدم من تحويل النصوص المكتوبة إلى صور، وبالتالي استخدامها كخلفية لتصوير مقاطع الفيديو.

تحويل الكتابة لصورة

وحسب “سكاي نيوز عربية”، تسمى الميزة الجديدة “AI GeenScreen”، والتي تمكن المستخدم من تصميم أي صورة تعبر عن أي موضوع ينوي مناقشته خلال الفيديو الذي سيبثه.

وتعتبر هذه الميزة بدائية إذا ما قورنت بالأنظمة المتخصصة في تحويل النصوص إلى صور، حيث يتم تصميم صور بسيطة يغلب عليها الطابع الفني أكثر من الواقعي.

وقد تكون محدودية قدرات الميزة الجديدة أمرًا مقصودًا، لأن تقديم صور أكثر واقعية سيتطلب معالجة حاسوبية ضخمة.

المنصة الأولى المقدمة لهذه الميزة

وقال خبير الإعلام الرقمي المحاضر بالجامعة الأمريكية في القاهرة فادي رمزي، إن “تيك توك يعتبر المنصة الاجتماعية الأولى التي تقدم تلك الميزة لمستخدميها، في الوقت الذي لا تزال المحركات الذكية لصناعة الصور من النصوص جديدة نسبيا”.

وأضاف رمزي لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “التغيير بما يتلاءم مع متطلبات المستخدم زمنيا من طبيعة وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم المزايا الجديدة هو الانعكاس لذلك، فحيثما كانت الكتابة أول طرق التعبير، أصبح المحتوى المرئي اللغة الأكثر جذبا للمستخدمين الآن”.

وأوضح أن “إطلاق الميزة الجديدة لا يخرج عن كونه جزءا من المنافسة التي تخوضها تيك توك ضد المنصات الأخرى لاستقطاب جمهورها وعلى رأسهم مستخدمو فيسبوك، ولذلك تسعى دوما إلى تغيير شكل المحتوى وزيادة عدد المستخدمين الذي يؤدي إلى جذب المزيد من المعلنين وبالتالي مراكمة الأرباح”.