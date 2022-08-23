أعرب مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاج، عن سعادته بانضمام نجم ريال مدريد، البرازيلي كاسيميرو إلى صفوف فريقه.

مدرب يونايتد سعيد بالصفقة

وأكد تين هاج أن كاسيميرو سيُساعد مانشستر يونايتد كثيرًا بفضل خبراته الكبيرة مع ريال مدريد، وتابع: “هو يعرف الطريق: كيف تفوز بمباريات وكيف تفوز في النهاية بألقاب”.

وواصل مدرب مانشستر يونايتد تصريحاته قائلًا: “نحظى الآن بمزيد من اللاعبين الذين فازوا بالفعل بالعديد من الألقاب في مسيرتهم المهنية. يجب أن يرشد هذا باقي الفريق لمعرفة وفهم كيفية الفوز بالمباريات”.

كاسيميرو يتمتع بخبرة كبيرة

وحضر كاسيميرو بالأمس فعالية وداع في ريال مدريد، قبل أن يشهد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول مساء على ملعب “أولد ترافورد”، والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 2/1، وشهدت تحيته للجماهير قبل انطلاقها.

ويحظى صاحب الـ30 عامًا بخبرة كبيرة، حيث ساهم في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بالعديد من البطولات المحلية والقارية، قبل أن يوقع لمانشستر يونايتد على عقد يمتد حتى يونيو عام 2026.