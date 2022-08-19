نجح اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو في تأمين بقائه في نادي الهلال، وذلك بعد تألقه في مباراة الباطن الودية مساء اليوم الجمعة.

فييتو يتألق:

وكان اللاعب الأرجنتيني سجل هدفًا ضمن ثلاثية الهلال التي فاز على الباطن، مما جعله ينال إشادة جماهير أزرق الرياض، مما يعني بقاءه بنسبة كبيرة في صفوف أزرق الرياض للموسم المقبل، خاصة أنه من الصعب على الزعيم ضم لاعب آخر بدلًا منه بسبب حرمان النادي من ضم الصفقات لفترتي انتقالات حتى صيف 2023.

يذكر أن النيجيري أوديون إيغالو كان سجل هدفين لـ أزرق الرياض في شباك الباطن في ودية اليوم.

الهلال يواجه الخليج في افتتاحية الدوري:

وسيواجه الهلال فريق الخليج في الجولة الأولى من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الجديد يوم الخميس المقبل.