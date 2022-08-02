انتهت مباراة الزمالك وبيراميدز، مساء الاثنين، بفوز الزمالك بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ28 في بطولة الدوري المصري لـ موسم 2021/ 2022.

ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز:

الشوط الأول بدأ بضغط سريع من قبل الزمالك، حيث نجح إمام عاشور في الحصول على ركلة جزاء بعد مرور 27 ثانية من انطلاقة المباراة، ليسددها بنجاح اللاعب أحمد سيد “زيزو”.

وواصل نادي الزمالك ضغطه، لينجح اللاعب سيف الدين الجزيري مهاجم منتخب تونس في إضافة الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة من اللاعب سيد عبدالله “نيمار” في الدقيقة الـ25 من عمر اللقاء.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الزمالك على بيراميدز بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل بيراميدز ضغطه لإحراز الهدف الأول، مع تألق دفاعي من لاعبي الزمالك، ثم نجح اللاعب محمود عبد الرازق “شيكابالا” في إحراز الهدف الثالث من تصويبة قوية ودقيقة في الدقيقة الـ94.

الزمالك يواصل انفراده بـ صدارة الدوري المصري:

وفاز الزمالك بثلاثية دون رد ليُصبح رصيده 66 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 59 نقطة في المركز الثاني.