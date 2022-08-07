أعلنت جامعة الأميرة نورة، إطلاق برنامج التسريع الأكاديمي للمقبولات في العام الدراسي 1444هـ.
وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “تعلن عمادة القبول والتسجيل بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن إطلاق برنامج التسريع الأكاديمي للمقبولات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لعام 1444 هـ”.
وأشارت إلى نوعين من التسريع الأكاديمي هما: التسريع الأكاديمي لاجتياز السنة التأسيسية، والتسريع الأكاديمي الجزئي.
التسريع الأكاديمي لاجتياز السنة التأسيسية
وأوضحت أن التسريع الأكاديمي لاجتياز السنة التأسيسية صمم لطالبات المرحلة الثانوية العامة المقبولات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن من خلال تسكينهن مباشرة في التخصصات اللاتي يرغبن بها دون الالتحاق بالسنة التأسيسية بالجامعة، وفق الضوابط المعتمدة.
وبينت أن ذلك يتم بعد اجتيازهن جميع اختبارات التحصيل العلمي المتخصصة بنجاح، وتستكمل الطالبة بعد التسكين المباشر ما تبقى لها من مقررات لا تخضع للتسريع الأكاديمي.
2. أن تكون حاصلة على نسبة مركبة لا تقل عن 89 %.
التسريع الأكاديمي الجزئي
صمم هذا المسار لطالبات المرحلة الثانوية العامة المقبولات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بحيث تُعفى الطالبة من دراسة المقررات عند اجتيازها اختبارات التحصيل العلمي المتخصصة لها بنجاح.
وتتضمن شروط التقديم فيه؛ ما يلي:
1.أن تكون الطالبة مقبولة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في إحدى الكليات التالية:
– كلية التمريض
– كلية العلوم
– كلية علوم الحاسب والمعلومات
2.أن تكون حاصلة على نسبة مركبة لا تقل عن 89 %
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