أعلنت جامعة الأميرة نورة، إطلاق برنامج التسريع الأكاديمي للمقبولات في العام الدراسي 1444هـ.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “تعلن عمادة القبول والتسجيل بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن إطلاق برنامج التسريع الأكاديمي للمقبولات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لعام 1444 هـ”.



وأشارت إلى نوعين من التسريع الأكاديمي هما: التسريع الأكاديمي لاجتياز السنة التأسيسية، و​​​​​​​​​​التسريع الأكاديمي الجزئي.

التسريع الأكاديمي لاجتياز السنة التأسيسية

وأوضحت أن التسريع الأكاديمي لاجتياز السنة التأسيسية صمم لطالبات المرحلة الثانوية العامة المقبولات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن من خلال تسكينهن مباشرة في التخصصات اللاتي يرغبن بها دون الالتحاق بالسنة التأسيسية بالجامعة، وفق الضوابط المعتمدة.

وبينت أن ذلك يتم بعد اجتيازهن جميع اختبارات التحصيل العلمي المتخصصة بنجاح، وتستكمل الطالبة بعد التسكين المباشر ما تبقى لها من مقررات لا تخضع للتسريع الأكاديمي.

وتتمثل شروط التقديم في هذا النظام ما يلي:

1. أن تكون الطالبة مقبولة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في أحد المسارين:

• السنة التأسيسية للكليات الصحية

• السنة التأسيسية لكلية الهندسة