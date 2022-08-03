يتواصل في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سير العملية التعليمية للفصل الصيفي من خلال منظومة متكاملة انعكست إيجابًا على مستوى الانضباط من الطلاب والطالبات والاستمرار في دراسة الفصل الصيفي، وذلك من خلال توفير جميع وسائل الدعم خلال الفصل الصيفي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات وسط تكامل وتعاون من أطراف العملية التعليمية كافة.

وأوضح عميد شؤون القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور سليمان العنقري أن عدد العمليات المنفذة في الخدمات الذاتية بلغ (8269) عملية للطلاب و(4741) عملية للطالبات، مشيراً إلى أن عدد الطلبة المسجلين الذين لهم جداول دراسية بلغ (9629) طالباً و(5814) طالبة، وأن المقررات التي أُتِيحت للتسجيل بلغت (634) مقرراً للطلاب و(410) مقررات للطالبات، فيما وصل عدد الشعب التي فُتِحت (970) شعبة للطلاب و(574) شعبة للطالبات في عدد من التخصصات والبرامج الأكاديمية.