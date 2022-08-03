أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز نتائج الفرز الأول لأسماء المرشحين والمرشحات للقبول بالجامعة للعام الدراسي 1444هـ.

ودعت الجامعة المرشحين والمرشحات إلى ضرورة استكمال إجراءات الرغبة خلال 48 ساعة، عبر بوابة القبول.

وأشارت إلى أن عدم تأكيد الرغبة خلال 48 ساعة من إعلان القبول يعد بمثابة تنازل من قبل المرشح عن قبوله في الجامعة.

نتائج القبول الموحد:

يذكر أن لجنة القبول الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، شددت على ضرورة التقيد بالتواريخ المحددة لتأكيد الرغبات النهائية.

وأشارت إلى أن بوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات؛ ستعلن يوم غد الخميس نتائج القبول النهائية للطلاب والطالبات المرشحين للقبول في العام الدراسي 1444هـ عبر البوابتين. كما أوضحت أن موعد تأكيد القبول عبر البوابتين الساعة (12) ظهرًا من يوم الأحد القادم 9/ محرم/ 1444هـ الموافق 7/ أغسطس/ 2022م.

الكليات المشمولة بنتائج القبول:

وتشمل بوابة القبول للطلاب في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة) والكليات التقنية في منطقة الرياض.

بينما تتضمن بوابة القبول الموحد للطالبات في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية) والكلية التقنية.