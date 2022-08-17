أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن، اليوم الأربعاء الدفعة الإلحاقية الثانية للطلاب المرشحين للقبول للعام الجامعي 1444 هـ.

وأكدت العمادة على ضرورة إكمال إجراءات القبول قبل الساعة 12 من مساء يوم الجمعة الموافق 21/ 1/ 1444هـ. متمنية للجميع التوفيق والنجاح في إكمال مسيرتهم العلمية.

القبول في جامعة حفر الباطن

وكانت جامعة حفر الباطن أعلنت في وقت سابق، نتائج الطلبة المرشحين والمرشحات للقبول في الدفعة الأولى للعام الجامعي 1444هـ.

ودعت الجامعة المرشحين والمرشحات إلى استكمال إجراءات تأكيد القبول إلكترونيًا عبر أيقونة حالة طلب التقديم من خلال بوابة القبول في موقع الجامعة الرسمي.

وأكدت أن عدم تأكيد القبول الإلكتروني خلال المدة المحددة سيؤدي إلى إلغاء القبول بشكل آلي مع عدم استحقاق المرشح والمرشحة المنافسة في الدفعات القادمة.

ويوم الأحد الماضي أعلنت عمادة القبول والتسجيل، نتائج الدفعة الإلحاقية للطلاب المرشحين للقبول للعام الجامعي 1444 هـ.