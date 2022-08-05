تشهد محافظة جدة، عروس البحر الأحمر، حالياً رعدًا وبرقًا أضاء سماء المحافظة، في مشاهد جذبت المصورين وعشاق محافظة جدة لالتقاط مقاطع لضوء البرق.

ورصدت صحيفة “المواطن“، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق أجواء محافظة جدة مع لمعان ضوء البرق.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مواتية لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من منطقتي تبوك والمنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).