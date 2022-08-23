قال موقع Top Hotel السياحي الألماني، إن السعودية تمضي قدمًا في خطتها الكبرى لرؤية 2030 من خلال الاستثمار في البنية التحتية الفندقية.

متابعًا: وضعت لنفسها مهمة خلق تجربة فريدة للزوار كأولوية قصوى، وجدة مثال على ذلك.

وتابع التقرير: استراتيجية المملكة هي محاولة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط من خلال تعزيز الصناعات الأخرى مثل السياحة التي تقع في قلب برنامج التحول الوطني لرؤية 2030.

وإحدى الطرق التي تنفذ بها الدولة هذه المهمة هي تعزيز مخزونها من الفنادق الفاخرة، مع كون جدة أبرز المدن التي تتضافر الجهود حولها لجعلها نقطة جذب عالمية للفنادق الفاخرة.

إضافات فاخرة وراقية

ووفقًا لبيانات من Top Hotel Projects، سيتم توفير أكثر من 7000 غرفة أون لاين عبر الإنترنت في المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويأتي ذلك مع وجود ما لا يقل عن 34 مشروعًا منفصلاً قيد التنفيذ حيث سيتم تقديم خدمات راقية وفخمة في جدة، ويتم تقسيمهم إلى 19 فندقًا من فئة الأربع نجوم و 15 فندقًا من فئة الخمس نجوم.

ومن حيث سرعة التنفيذ، فإنه من المقرر أن تكتمل ثلاثة مواقع بحلول نهاية هذا العام، بينما سيشهد عام 2023 تنفيذ 14 فندقًا آخر، ولم يتم تحديد مواعيد افتتاح المشاريع الفندقية المتبقية الأخرى.

مشاريع الفنادق الكبرى في جدة

من أبرز الفنادق العالمية التي تحتضنها مدينة جدة: مجموعة ماريوت الدولية، وهيلتون ومنتجعات Millennium & Copthorne و IHG Hotels Resorts، وفندق حياة ريجنسي والذي يضم 500 غرفة وسيفتتح في الربع الرابع من عام 2023، ذلك بالإضافة إلى ريكسوس جدة، وهو منتجع سياحي متكامل مع مجموعة من المرافق العائلية من فئة الخمس نجوم مثل الحديقة المائية وحمامات السباحة والفيلات ذات المسابح الخاصة.