أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبدالرحمن غريب حالة من الجدل بعد تواجده، اليوم الأربعاء، في العاصمة الرياض.

عبدالرحمن غريب يتواجد في الرياض

وأكدت تقارير أن عبدالرحمن غريب يتواجد اليوم في الرياض بعد نهاية معسكر الأهلي في تركيا، وتوقعت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن تواجده في العاصمة للتوقيع مع النصر.

ولفت الإعلامي نواف التميمي عبر حسابه الخاص على “تويتر”، إلى أن عبدالرحمن غريب يتواجد في الرياض اليوم لزيارة أحد أصدقائه بعد انتهاء معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسيتوجه غدًا إلى جدة.

ويرغب غريب في الرحيل بعد هبوط الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، لضمان المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، وتؤكد تقارير توقيعه للنصر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي يهبط لدوري يلو

وهبط الأهلي لدوري يلو، لتكون المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بجميع مسميات المسابقة، كما أنه الوحيد الذي حصد ثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر بموسم واحد عام 2016.