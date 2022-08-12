أعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي، قبل قليل، عن آخر تطورات قضية النصر والهلال ولاعبه محمد كنو، مؤكدًا عقد جلسة استماع لجميع الأطراف.

مركز التحكيم يعقد جلسة استماع لأطراف القضية

وأصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي بيانًا رسميًا للرد بشأن الأنباء المتداولة حول التأخر في إصدار قرار الفصل بقضية ناديي النصر والهلال ومحمد كنو.

وتابع البيان: “تود هيئة التحكيم المشكلة للنظر في النزاع القائم بين الأطراف الثلاثة التأكيد على أنها تحرص على منح الأطراف الحق الكامل لتقديم المذكرات والأسانيد والدفوع القانونية ومنحهم المدد الكافية لتقديم ما لديهم”.

وأضاف: “تأخر البت في قضية النصر والهلال ومحمد كنو، يعود إلى استمرار الأطراف في تقديم الطلبات والمستندات خلال مجريات القضية، حيث تبذل هيئة التحكيم كل الجهد من أجل الفصل التام في القضية”.

وجاء في ختام البيان: “وفي الوقت ذاته، فقد حددت هيئة التحكيم موعدًا لعقد جلسة الاستماع للأطراف، وذلك لتقديم كل ما لديهم تمهيدًا لإغلاق باب المرافعة وبدء المداولة للفصل في النزاع وإصدار القرار بما لا يتجاوز نهاية الشهري الجاري”.

تفاصيل أزمة النصر والهلال وكنو

وألزمت غرفة فض المنازعات، مطلع شهر مايو الماضي، محمد كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر 27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، ومنع الزعيم من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترتين.

وقرر نادي الهلال التصعيد وتقدم باستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وحاول النادي اتخاذ التدابير الوقتية لتعطيل العقوبات الصادرة، ولكن تم رفض طلبه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).