صبت جماهير النادي الأهلي غضبها على مجلس إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي، وذلك بعد التعادل مع القيصومة في الجولة الأولى من دوري يلو.

وطالبت جماهير النادي برحيل مجلس إدارة ماجد النفيعي بالكامل، مؤكدين أن تواجد المجلس سيؤدي لنتائج كارثية وهي إما البقاء في دوري يلو أو الهبوط لـ دوري الدرجة الثانية.

ملخص مباراة الأهلي والقيصومة:

وأنهى الراقي الشوط الأول من مباراة القيصومة في الجولة الأولى متفوقًا بهدف دون رد.

وتمكن عبدالله المقرن من إحراز الهدف الأول لـ الراقي في الدقيقة الـ25 عبر تصويبة قوية لم يتمكن حارس القيصومة من صدها.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب حميد جاوشي من إحراز هدف التعادل بالدقيقة الـ92 مستغلًّا خطأ قاتلًا من دفاعات الراقي.

المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وسعى الراقي للفوز لضمان استقرار الفريق بعد الأزمات الفنية والإدارية التي مر بها ومن أجل السير على الطريق الصحيح للعودة إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.