أبدت جماهير النادي الأهلي حزنها لعدم تواجد ناديها في دوري المحترفين السعودي لموسم 2022/2023، وذلك قبل 24 ساعة من الإعلان عن جدول مباريات دوري يلو للموسم الجديد.

وكانت رابطة الدرجة الأولى للمحترفين كشفت أمس عن أن الثلاثاء الموافق الثاني من أغسطس سيكون موعدًا لإصدار جدول مباريات دوري يلو للموسم الجديد 2022/2023.

جماهير الأهلي رفضت التعود على الوضع الجديد قائلة: ” ما نبي دوري يلو، نبي دوري المحترفين”.

بينما قالت فئة أخرى من جماهير الأهلي: “لا مشكلة سنشجع الفريق أينما كان”، معبرين عن تشوقهم لرؤية مواعيد مباريات الأهلي في دوري يلو للموسم المقبل.

الجماهير لا تتقبل الهبوط عن دوري المحترفين السعودي

وكان الأهلي هبط من دوري المحترفين السعودي بعد التعادل مع الشباب في الجولة الـ30 والأخيرة يوم 27 يونيو الماضي في نهاية موسم 2021/2022.

موسى المحياني باق في الأهلي

ويبدو أن موسى المحياني، المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد استقر على البقاء في الأهلي، رغم مطالبة جماهير الراقي برحيله بسبب هبوط الفريق لدوري يلو.

وسيبقى المحياني في النادي ولا يريد الاستقالة من منصبه؛ من أجل استكمال مشروعه، بإعادة الفريق الأول لكرة القدم، إلى منصات التتويج بحسب ما ذكره الإعلامي عبدالرحمن الجماز.