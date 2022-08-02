تغنت جماهير نادي الزمالك المصري بأداء قائد الفريق محمود عبدالرازق ” شيكابالا” أمام نادي بيراميدز أمس خلال مباراة الفريقين بالجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز لـ موسم 2021/2022.

وكان قائد الفريق الكروي الأول بـ الزمالك راوغ لاعبين من نادي بيراميدز ثم سدد كرة قوية بقدمه اليسرى سكنت شباك الحارس أحمد الشناوي حارس نادي بيراميدز حيث وُصف الهدف بالجميل والممتع من قبل جماهير الزمالك، حيث فاز الزمالك بثلاثية دون رد.

شيكابالا يُبدع في سن الـ36

جماهير الزمالك أثنت على أداء اللاعب محمود عبدالرازق رغم وصوله لـ سن الـ36 مؤكدة أنه سيكون عنصرًا فعالًا للفوز بلقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي.

الشوط الأول بدأ بضغط سريع من قبل الزمالك، حيث نجح إمام عاشور في الحصول على ركلة جزاء بعد مرور 27 ثانية من انطلاقة المباراة، ليسددها بنجاح اللاعب أحمد سيد “زيزو”.

وواصل نادي الزمالك ضغطه، لينجح اللاعب سيف الدين الجزيري مهاجم منتخب تونس في إضافة الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة من اللاعب سيد عبدالله “نيمار” في الدقيقة الـ25 من عمر اللقاء.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الزمالك على بيراميدز بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل بيراميدز ضغطه لإحراز الهدف الأول، مع تألق دفاعي من لاعبي الزمالك، ثم نجح اللاعب محمود عبد الرازق “شيكابالا” في إحراز الهدف الثالث من تصويبة قوية ودقيقة في الدقيقة الـ94.

وفاز الزمالك بثلاثية دون رد ليُصبح رصيده 66 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 59 نقطة في المركز الثاني.