وجهت جماهير نادي النصر شكرها وتقديرها لدعم الأمير خالد بن فهد العضو الذهبي بالنادي لصفقة لاعب الأهلي عبدالرحمن غريب الذي قرر الانضمام لـ أصفر الرياض قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عبدالرحمن غريب يحسم انتقاله لـ النصر

وكانت تقارير كشفت أن غريب سينضم إلى النصر ولن ينتقل إلى الهلال بسبب معاقبة الأخير بمنع تسجيل الصفقات لفترتي انتقالات بسبب عواقب قضية محمد كنو.

وكشف الإعلامي عبدالعزيز العصيمي المقرب من أصفر الرياض أن الأمير خالد بن فهد دعم الصفقة عن طريق دفع مبلغ لـ الأهلي ومبلغ للاعب ومنح اللاعب مزايا كبيرة للانضمام إلى أصفر الرياض.

الناقد الرياضي والإعلامي طارق النوفل قال عبر حسابه في “تويتر” : “بالأمس يقولون غريب هلالي واليوم السبت الأخبار تؤكد بأنه نصراوي، لا تراهن على مصداقية أخبار الانتقالات، إن ضبطت معك قالوا ثعلب، وإذا خربها أحد الأطراف قالوا يهبد!”.