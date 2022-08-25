أعربت جماهير نادي ضمك عن سعادتها بعودة منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي، مساء اليوم الخميس.

الجماهير سلاح ضمك للتألق

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للجماهير وهي تشجع اللاعبين بقوة خلال المنافسات السابقة، وعلق قائلًا: “راجعين ونعرف أنكم مشتاقين.. ضمك معكم كل يوم”.

وجاء التعليق الصوتي في مقطع الفيديو، كالتالي: “يقولون اللي راجع يجدد المواجع، ولكن واحنا راجعين نجدد الأفراح والليالي الملاح.. ليالي المحالة الخميس.. راجعين اليوم وأكثر.. كل يوم”.

وتحرص جماهير فارس الجنوب على التواجد في المدرجات لدعم وتحفيز اللاعبين، وتطمح في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بمستوى مميز خلال منافسات الموسم الجديد، خاصة أنه استعد جيدًا وخاض عدة وديات.

الفريق يبدأ الموسم بمواجهة الفيحاء

ومن المقرر أن يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضيفًا على الفيحاء عند الساعة 7:05 مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.