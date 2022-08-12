أعلنت جونسون أند جونسون عن أنها ستتوقف عن بيع بودرة الأطفال التي تحتوي على بودرة التالك على مستوى العالم في عام 2023، بعد سنوات من الدعاوى التي تزعم أن المنتج يسبب السرطان.

وقالت الشركة إن “هذا يأتي ضمن دراسة شاملة لعمليات الشركة العالمية، واتخذت الشركة بناء عليها قرارًا بالانتقال إلى مجموعة منتجات بودرة الأطفال القائمة على نشا الذرة”.

وقف بيع البودرة:

وفي عام 2020، أعلنت شركة “جونسون أند جونسون” عن وقف بيع بودرة التالك للأطفال في الولايات المتحدة وكندا بسبب انخفاض الطلب عقب انتشار معلومات بشأن سلامة المنتج، ووسط موجة ضخمة من القضايا القانونية ضد الشركة التي رفعها عدد من المستهلكين والناجين الذين يقولون إن منتجات التالك تسببت في الإصابة بالسرطان بسبب احتوائها على الأسبستوس، وهو مادة مسرطنة معروفة.

ووصل عدد القضايا التي رفعت على الشركة في حينها إلى حوالي 38 ألف دعوى قضائية.

وتنفي الشركة الاتهامات قائلة إن الاختبارات العلمية والترخيص الممنوح للمنتج أظهر أن التالك الخاص به آمن وخال من الأسبستوس.