أصبح نادي النصر أقرب من أي وقت مضى للتعاقد مع المدافع الأمريكي جون بروكس قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بروكس بديلًا لـ فونيس موري

وبعد رحيل المدافع الأرجنتيني فونيس موري لنادي كروز آزول المكسيكي، فكّر النصر في ضم بروكس صاحب الـ29 عامًا لتدعيم خط دفاعه.

وكشفت تقارير إعلامية أن بروكس صاحب الـ29 سنة سيصل إلى الرياض اليوم الجمعة تمهيدًا للتوقيع مع النصر حتى صيف 2025.

مسيرة جون بروكس

ووُلد بروكس صاحب الـ29 عامًا في 28 يناير من عام 1993 في العاصمة الألمانية برلين ولعب مع المنتخب الأمريكي تحت عامي 20 و23 عامًا كما لعب مع المنتخب الألماني تحت 20 عامًا في عام 2012 لكنه مثّل المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم منذ عام 2013.

كما سبق له اللعب في صفوف أندية “هيرتا برلين وفولفسبورغ”.

يذكر أن نادي النصر يسعى إلى تدعيم صفوفه بأفضل الصفقات، وذلك من أجل المنافسة على لقبي الدوري والكأس وكأس السوبر السعودي.