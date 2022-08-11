اعتمد تعليم منطقة نجران , اليوم، إجراءات حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ.

إجراءات النقل الداخلي

وأوضح مدير تعليم المنطقة فهد بن عقالا أن إجراءات النقل الداخلي تمت بناء على عناصر المفاضلة المعتمدة من وزارة التعليم ووفقاً للاحتياج في الميدان التعليمي الذي يعزز الاستقرار لجميع المدارس ويُسهم في انطلاقة جيدة للعام الدراسي الجديد.

نتائج حركة النقل الداخلي

وأبان أن إجراءات النقل الداخلي كانت وفق اللائحة الوزارية المعتمدة، حيث بلغت نسبة النقل للمعلمين ٤١٪، وللمعلمات ٣٦٪؜، مشيراً إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة إجراءات النقل الداخلي من خلال حسابات المعلمين والمعلمات على نظام نور، لافتاً النظر إلى أن إخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات إلكترونياً بنظام فارس من خلال حساب مديري ومديرات المدارس المنقول منها المعلم والمعلمة، فيما يتعين على المعلم والمعلمة المنقولين الرفع بالمباشرة على نظام فارس بعد اعتماد إخلاء الطرف.

استعلام النقل الداخلي عبر نظام نور

وتتمثل خطوات الاستعلام عن نتيجة النقل الداخلي فيما يلي:

ـ الدخول على الموقع واختيار خدمات شؤون المعلمين.

ـ اختيار الاستعلام عن حركة النقل الداخلي.

ـ تظهر عبارة (تم نقلك) في حالة النقل، وعبارة (لم تنقل) في حالة عدم النقل.

ـ لاستعراض بيانات المدرسة المنقول إليها يتم الضغط على الخيارات.

ـ في حال وجود تظلم على طلب النقل يتم تسجيله من خلال الرابط أسفل الشاشة؛ خلال الفترة المحددة للتظلم.