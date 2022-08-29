اندلع حريق هائل على متن سفينة تقل 300 شخص في بحر البلطيق، اليوم الاثنين، وتحديدًا قبالة ضواحي السويد، وذلك بحسب موقع euro weekly news.

وفقًا للإدارة البحرية فقد تم تنبيه جميع الوحدات المتوفرة والقوارب والمروحيات والسفن الأخرى الموجودة في المنطقة المجاورة لإنقاذ الأشخاص البالغ عددهم 300 شخص على متن سفينة Stena Scandica.

وقالت ليزا ميورننغ، المتحدثة باسم الإدارة البحرية النرويجية لموقع افتونبلاديت: إنه لم يرد حتى الآن تقارير تفيد بوقوع مصابين أو ضحايا، لكن استجابت كل من مروحيات الإدارة البحرية السويدية والنرويجية للحريق.

سبب الحريق الهائل في السويد

وفي الإطار نفسه، قال المتحدث باسم الإدارة البحرية، جوناس فرانزين، إن سبب الحريق هو اندلاع النار في سطح سيارة على متن السفينة، مضيفًا أنه تم إرسال ثلاث مروحيات وسبع سفن إلى مكان الحادث وبدأت عملية الإخلاء.

وتأتي أخبار الحريق هذا بعد أسابيع فقط من غرق يخت فاخر قبالة سواحل كاتانزارو الإيطالية.