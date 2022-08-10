أعلن حساب المواطن أنه بدأ- قبل قليل- إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.

تسجيل الزوجة في حساب المواطن:

من ناحية أخرى، حدد برنامج حساب المواطن 5 حالات، يحق فيها للمرأة المتزوجة التقديم كمستفيد رئيسي من دعم البرنامج، موضحًا أنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في عدد من الحالات؛ هي إذا كانت: مهجورة، أو متزوجة من غير سعودي، أو عائلة سجين، أو عائلة فاقد الأهلية، أو زوجها غائب.

وشدد على ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، مشيرًا إلى أنه في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة تتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

الإفصاح عن الراتب:

وفي وقت سابق أكد البرنامج، أنه يجب على المستفيدين عند التسجيل أو تحديث البيانات، الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات. وذكر البرنامج، أنه يشترط إدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات، مبينًا أنه لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية.

وأشار إلى أنه لا يمكن إضافة تابع من خلال التطبيق، لافتًا إلى أن إضافته تكون من خلال البوابة الإلكترونية، مضيفًا أن خطوات إضافة تابع تتمثل في الدخول إلى تفاصيل الطلب، ثم بيانات التابعين، وإضافة التابع، ثم الضغط على إضافة ثم حفظ.