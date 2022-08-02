جدد حساب المواطن التأكيد على أهمية تحديث البيانات قبل التقدم بالاعتراض على عدم نتائج الأهلية.

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على سؤال من أحد المواطنين ظهر عنده رمز حالة الأهلية 1016 رغم اكتمال طلبه بدون مرفقات : في حال كانت حالة الأهلية ” غير مؤهل ” يلزم تحديث البيانات طبقاً لسبب عدم الأهلية ومن ثم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل) في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

الفرق بين الأهلية والاستحقاق

وفي وقت سابق لفت البرنامج إلى أن الفرق بين الأهلية والاستحقاق هي أن شروط الاستحقاق منها الجنسية للمستفيد الرئيسي وكذلك معيار الإقامة وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة، حيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي للمستفيد وفقًا لمعايير منها، عدد أفراد الأسرة وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة.