علق حساب نادي النصر في “تويتر” على قرار لجنة الاحتراف بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم على إيقاف لاعبه المغربي السابق عبدالرزاق حمدالله.

وقال حساب الفريق العاصمي في “تويتر” قائلًا: “مبادئ راسخة، قيم ومصداقية واستقلالية”.

حمدالله يعود لـ مباريات الاتحاد في ديسمبر:

وسيعود اللاعب المغربي لمباريات ناديه الاتحاد بعد مرور أول 9 جولات من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2022/ 2023.

وتم إيقاف اللاعب المغربي لمدة 4 أشهر بداية من الثاني من أغسطس حتى الثاني من ديسمبر المقبل، وسيغيب عن أول 9 جولات للعميد في الدوري ثم يعود لاستكمال الموسم مع العميد.

وقالت لجنة الاحتراف في بيانها: إنه تم إيقاف اللاعب المغربي حمدالله 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال وإيقاف حامد البلوي إداري العميد لمدة 6 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال، مع إيقاف مشعل السعيد إداري الاتحاد 3 أشهر دون تغريمه.