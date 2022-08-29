دخلت القوات الأمنية في العراق حالة الإنذار القصوى بعدما اقتحم أنصار مقتدى الصدر القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء عقب وقت وجيز من إعلانه اعتزال العمل السياسي.

فرض حظر التجول

ودخل حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد، حيز التنفيذ قبل قليل فيما وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر.

وقال مكتب الكاظمي في بيان له إن رئيس مجلس الوزراء وجه بتعليق جلسات المجلس إلى إشعار آخر؛ وذلك بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي.

اقتحام القصر الجمهوري

وفي وقت سابق من اليوم، دعت قيادة العمليات المشتركة المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء قبل أن تعلن فرض حظر شامل للتجوال في مختلف أرجاء بغداد.

أنصار مقتدى الصدر يصلون الجسر المعلق

وأفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، أن انصار التيار الصدري وصلوا إلى الجسر المعلق من جهة المنطقة الخضراء وسط بغداد. وأضاف أن هناك انتشارًا أمنيًا كثيفًا على الجسر لمنع تقدمهم باتجاه تظاهرات الإطار التنسيقي”.

وكان أنصار الصدر دخلوا القصر الجمهوري وسمعت بعض المساجد والجوامع وهي تعلن النفير العام.

اعتزال مقتدى الصدر

وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أعلن اعتزاله العمل السياسي نهائيًا وإغلاق كافة المؤسسات ذات الصلة التابعة له.

وقال الصدر في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في تويتر: “يظن الكثيرون بما فيهم السيد الحائري، أن هذه القيادة جاءت بفضلهم أو بأمرهم.. كلا، إن ذلك بفضل ربي أولًا ومن فيوضات السيد الوالد قُدس سره… الذي لم يتخلّ عن العراق وشعبه”.