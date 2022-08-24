اختارت حفيدة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية أن تعمل في مجال البستنة براتب متواضع في المملكة المتحدة للحصول على مصروفها الجامعي.

عمل بدوام جزئي

وحصلت لويز ابنة الأمير إدوارد، البالغة من العمر 18 عامًا، على 6.63 جنيهات إسترلينية من خلال العمل بدوام جزئي، بينما تعيش حاليًا مع والديها في قصر قيمته 30 مليون جنيه إسترليني في باجشوت بارك.

والتحقت حفيدة الملكة بجامعة سانت أندروز، بعد حصولها على الثانوية العامة، حيث ستدرس اللغة الإنجليزية في المعهد الاسكتلندي، وأثناء انتظار القبول، قررت الحصول على وظيفة بدوام جزئي.

وفي إحدى الحدائق، تم تكليف لويز بالمساعدة في الزراعة وتحية العملاء وتقليم النباتات المحفوظة في أصيص، وليس من الواضح ما إذا كانت الحفيدة لديها حارس أمن عندما تعمل أم لا.

دهشة أحد البستانيين

وقال أحد البستانيين لصحيفة “صن” البريطانية “أعلم أن تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة صعبة، لكنني لا أعتقد أنني سأرى أحفاد الملكة يعملون في الحديقة”.