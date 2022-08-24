أثيرت حالة من الجدل بشأن انضمام السنغالي الدولي كيتا بالدي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جدل بشأن انتقال كيتا بالدي

وأكد وكيل اللاعب المختص بتسويقه في مصر، وليد سماكة خلال تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن كيتا بالدي سيصل إلى القاهرة، مساء يوم غد الخميس، لإجراء الفحص الطبي من أجل التوقيع للأهلي.

ولفت إلى أن اللاعب السنغالي الدولي كان لديه عرض من السعودية، ولكنه فضل الانضمام إلى الأهلي، في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كالياري الإيطالي.

على الجانب الآخر، أشار وكيل اللاعب في أوروبا، فيديريكو باستوريلو إلى أن هذه الأنباء غير صحيحة بالمرة، مؤكدًا أنه لا يعلم أي شيء عن مفاوضات الأهلي مع كيتا بالدي، لافتًا إلى أن تذكرة السفر المتداولة غير حقيقية.

شوبير ينفي وجود مفاوضات

وحسم الإعلامي أحمد شوبير هذا الجدل عبر برنامجه الصباحي على إذاعة “أون سبورت إف إم”، وقال: “لا صحة لمفاوضات الأهلي مع كيتا بالدي، ووكيل اللاعب باستوريلو نفى هذا الكلام بشكل قاطع”.

وتابع: “انتشرت صور تذكرة، وقالوا إن الأهلي أرسلها للاعب للانضمام لصفوف الفريق، وكيل اللاعب قال إن التذكرة مزورة، وغير صحيحة بالمرة، وإنه لا توجد مفاوضات من الأساس، وأن التعامل من خلاله هو فقط”.