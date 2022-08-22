انتهت مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي المؤجلة من الجولة الـ18 بالدوري المصري لكرة القدم، بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

هدفًا ملغيًا لـ الأهلي ضد الإسماعيلي:

وبدأ مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي التي أُقيمت على إستاد برج العرب في الإسكندرية بشكل هادئ، وانطلق أحمد مدبولي بالكرة قبل أن يسقط بعد التحام مع لاعب الفريق الأحمر، محمد أشرف.

ورد المارد الأحمر سريعًا، ونجح كريم فؤاد في هز الشباك، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وسدد محمد دسوقي، إلا أن الحارس مصطفى شوبير أمسك الكرة، وسدد زياد طارق كرة بدون خطورة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

محاولات مستمرة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، أجرى المارد الأحمر عدة تغييرات لإنعاش الجانب الهجومي، حيث دفع ريكاردو سواريش بالثلاثي أحمد عبدالقادر، حسام حسن وأحمد سيد عبدالنبي، ونجحوا في تسريع إيقاع اللعب.

وسدد محمد أشرف كرة مرت بجوار القائم، ثم حاول أحمد عبدالقادر وأطلق ميدو نبيل تسديدة قوية، ورد مخلوف بتصوية قوية ولعب مدبولي عرضية، ولكنها مرت بجوار قائم مصطفى شوبير.

وأبعد كريم فؤاد كرة خطيرة، وتألق مصطفى شوبير وأبعد تسديدة من عبدالرحمن مجدي، وكاد أحمد سيد أن يهز الشباك، ولكن الحارس محمد فوزي حولها لركنية، لتنتهي مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري بالتعادل السلبي.