لا يزال الجمهور السعودي يترقب نتائج قضية نادي النصر ضد كل من لاعبه السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله وإداري نادي الاتحاد حامد البلوي.

وتم تداول أنباء خلال الفترة الأخيرة من قبل الإعلام النصراوي تُشير إلى أن اللاعب المغربي سيتم إيقافه لمدة 4 إلى 6 أشهر، مع حرمان نادي الاتحاد من التعاقدات لـ”فترتي تسجيل”.

حمدالله لن يُعاقب:

وأشار سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر سابقًا عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب المغربي لن يُعاقب وكذلك نادي الاتحاد حيث قال: “سقوط الثلوج على صحراء الربع الخالي في أب اللهاب، أسهل بكثير من معاقبة النادي الكبير وهدافه العربي الخطير”.

وكان النصر فسخ عقد اللاعب المغربي يوم 23 نوفمبر الماضي، ثم في ديسمبر الماضي انتقل المهاجم المغربي لصفوف الاتحاد.