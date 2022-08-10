كشف المحامي المصري محمد عثمان، محامي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري عن صدور حكم قضائي ضد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري.

وكان منصور تعرض للخطيب في وسائل الإعلام المختلفة مؤخرًا، وذلك على خلفية تصدر الفريق الأبيض لمسابقة الدوري المصري الممتاز لـ موسم 2021/2022.

سبب الحكم ضد رئيس الزمالك

وأكد محامي الخطيب عبر حسابه في ” الفيسبوك” اليوم الأربعاء أن الحكم القضائي الصادر ضد مرتضى منصور من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية قررت حبسه لمدة شهر مع الشغل والنفاذ.

جدير بالذكر أن محمود الخطيب كان خرج وتحدث إعلاميًا عبر قناة ” الأهلي” الفضائية لجماهير النادي السبت الماضي في لقاء مُسجل حول سبب رحيل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وسبب تراجع نتائج الفريق الكروي الأول بـ الأهلي.

يذكر أن الزمالك واصل انفراده بـ صدارة الدوري المصري الممتاز لـ موسم 2021/2022 بعد فوزه الكبير على نادي مصر المقاصة مساء أمس الثلاثاء بخماسية دون رد.

الأبيض في الصدارة بفارق 13 نقطة عن غريمه

ويتواجد الفريق الأبيض في الصدارة برصيد 72 نقطة بفارق سبع نقاط عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني وبفارق 13 نقطة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثالث.

ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بمباراتين خلال المباريات الـ4 المتبقية له للفوز بلقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي وللمرة الـ14 في تاريخه.