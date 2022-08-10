شكا بعض طلاب الثانوية من مشكلة في ظهور اختبار القدرات عبر موقع قياس.

واستعرض المختص في الشأن التعليمي عبدالله السلطان عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، طريقة حل هذه المشكلة من خلال أيقونة البيانات الدراسية.

ظهور اختبار القدرات عبر موقع قياس:

وقال السلطان: ملاحظة للطلاب المنتقلين للصف الثاني ثانوي.. إذا كان لديك ملف سابق في قياس فعليك تعديل الصف الدراسي إلى ثاني ثانوي من أيقونة البيانات الدراسية لكي يظهر لك اختبار القدرات ضمن الاختبارات المتاحة للتسجيل”.

موعد تسجيل اختبار القدرات العامة:

وفي وقت سابق، حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب موعد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي للطلاب والطالبات.

وأوضحت أن التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي يبدأ للطلاب 8 أغسطس 2022 ، وللطالبات 10 أغسطس 2022.

وأضافت أن التسجيل المبكر في اختبار القدرات العامة الورقي ينتهي في 29 أكتوبر 2022م، وأن فترة الاختبار من 16 ديسمبر 2022 حتى 24 ديسمبر 2022م.