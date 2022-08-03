علقت فئات كبيرة من جماهير نادي الاتحاد على الأخبار المتداولة بشأن اشتباك بالأيدي بين المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي رومارينيو.

ويمر حمدالله بفترة صعبة حاليًّا بعدما قررت لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف اللاعب المغربي 4 أشهر على خلفية انضمامه لنادي الاتحاد بعد فسخ العقد مع نادي النصر في نوفمبر الماضي.

جماهير الاتحاد علقت على تغريدة للناقد الرياضي عبدالعزيز العصيمي ذكر فيها أن اللاعب المغربي دخل في شجار مع رومارينيو في معسكر نادي الاتحاد التحضيري في النمسا.

جماهير الاتحاد تستنكر المعلومات الخاطئة:

جمهور العميد ذكر بأن الأمر غير صحيح خاصة أن الثنائي تدرب بشكل طبيعي اليوم الأربعاء تحضيرًا للموسم الجديد.

ويستعد نادي الاتحاد لخوض منافسات دوري المحترفين والسوبر السعودي في موسم 2022/ 2023.

المدرب نونو سانتو يفكر في الاعتماد على البرازيلي رومارينيو واللاعب هارون كمارا في الخط الهجومي لحين عودة حمدالله من الإيقاف.

سينتهي إيقاف اللاعب المغربي في الثاني من ديسمبر المقبل، أي سيعود بعد مرور أول 9 جولات من بطولة دوري المحترفين.