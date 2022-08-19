استطاعت الطفلة حوراء البخيت بالأحساء، مواجهة إعاقتها والتغلب عليها لتمارس حياتها بشكل طبيعي بدون ذراعين.

رسم كل الناس:

وأكدت حوراء لقناة الإخبارية، أنها عندما تكبر سوف تشتري كل أدوات الرسم حتى ترسم كل الناس من حولها.

وتابعت حوراء أنها تستطيع ممارسة حياتها بشكل طبيعي، حيث تكتب وتأكل وتلون بأصابع قدميها وأن أكثر ما تحب فعله هو الرسم والمكياج.

الطفلة حوراء البخيت ذات السبع سنوات ولدت دون ذراعين، وتعتمد على قدميها في تنفيذ كل شيء، حيث تستخدم حوراء أصابع قدميها في تنظيف أسنانها واستخدام الهاتف الجوال، والأكل، إضافة إلى ممارسة هوايتها المحببة الرسم.

صدمة في البداية:

وقال والد حوراء إن ولادتها دون ذراعين كان صدمة لهم في البداية، لكنها الآن محبوبة من الجميع.