علق رجل الأعمال والكاتب خالد آل سعود، على بعض تصرفات بعض المشاهير التي لا تراعي الإنسانية أو العادات الاجتماعية.

وسرد آل سعود، عبر حسابه بموقع تويتر، ذهب لقسم العناية المركزة، ثم أمسك هاتفه ليصور ذاك المريض- وهو شبه غائب عن الوعي- قائلًا: “مُتابعيني يسلمون عليك”، فقلتُ في نفسي: “الله لا يسلمك، ولا يسلم المُغفلين الذين يُتابعونك”.

استخفاف بالعقول:

وتفاعل معلقون مع تغريدة خالد آل سعود، مؤكدين أن بعض المشاهير لا يهتمون إلا بالمحتوى بعيدًا عن الإنسانية، حيث علقت بنت الجزيرة على الموقف بالقول: للأسف نحن من أعطيناهم منزلة ما تنبغي لهم ووضعناهم فوق مستواهم وكبرنا حجمهم، استخفوا بعقولنا فأطعناهم بئس القوم نحن.

وكتب محمد علي القعدي: وكذلك من يصور مريض في حالة مرضية متردية ويطلب الدعاء له من الممكن أن يطلب الدعاء له بلا تصوير وانتهاك لخصوصية المريض.

واكتفى ريان بن سليمان بالقول: عندما تنعدم الإنسانية، فيما علق خالد سعود: إي والله يا سمو الأمير، المغفلين اللي خلّوه مشهور!

لا إحساس أو ضمير:

من جهته، كتب عارف الشمري: ايو الله بهذي صدقت شي مؤسف اللي قاعدين نشوفه تصوير المرضى وبالعناية بعد لا حول ولا قوة إلا بالله محتاجين عقوبات على هذه التصرفات التي تتجاوز أخلاق وآداب زيارة المريض.

أما ريما فقالت: والله صحيح كثير من العينات مثل كذا، ما عندهم إحساس أو ضمير للمريض.