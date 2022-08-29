أصبح خالد آل مشعط رئيسًا لمجلس إدارة نادي ضمك رسميًّا، لمدة 4 سنوات قادمة من 2022 وحتى عام 2026.

خالد آل مشعط رئيسًا لضمك:

وأُقيمت اليوم الاثنين، الجمعية العمومية لنادي ضمك، وتم الإعلان قبل قليل عن فوز خالد آل مشعط برئاسة مجلس الإدارة، بالتزكية، حيث إنه الوحيد الذي تقدم للرئاسة.

وجاءت قائمة خالد آل مشعط لمجلس إدارة نادي ضمك كالتالي؛ ناصر بن علي محمد آل الحزوبر الشهراني نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ علي آل امخاتم، فاتن العسيري، محمد عريج، صالح منقاش، حسن القحطاني وعوضه الأسميري.

وكان يتولى صالح أبو نخاع رئاسة مجلس إدارة نادي ضمك خلال الفترة الماضية، قبل أن يجبره شرط الشهادة الجامعية عن منصب الرئيس، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ضمك هذا الموسم:

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك منافسات دوري روشن السعودي بالفوز على الفيحاء بهدف دون رد، ويستعد لمواجهة نظيره الخليج ضمن منافسات الجولة الثانية، مساء يوم الجمعة المقبل.