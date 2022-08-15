أثار الوحدة قلق جماهيره قبل انطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب نتائج الفريق الأول لكرة القدم في معسكره الإعدادي.

الوحدة يخسر 4 مباريات

ويُعد فرسان مكة هو أكثر فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خوضًا للمباريات الودية قبل انطلاق الموسم الجديد برصيد 6 لقاءات خاضها في معسكر إسبانيا، إلا أنه الأكثر تعرضًا للخسارة بـ4 هزائم.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة استعداداته بمواجهة مينيرفا الإسباني، وفاز بهدف دون رد، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها ضد الثنائي الإسباني إنترسيتي وإيركوليس، ثم تعادل مع ليفانتي بنتيجة 1/1.

وتعرض الوحدة لخسارة بأربعة أهداف دون رد أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألكوركون الإسباني، قبل أن يختتم معسكره الإعدادي بالأمس بهزيمة أخرى ضد ريال مورسيا بثلاثة أهداف نظيفة.

وتأمل جماهير الوحدة في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز ضمن منافسات الموسم الرياضي الجديد، أملًا في البقاء وسط الكبار، حيث إنه صعد حديثًا لدوري المحترفين.

مواجهة النصر في بداية الموسم

ومن المقرر أن يبدأ فرسان مكة الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يوم 27 أغسطس، على ملعب مرسول بارك في الرياض.