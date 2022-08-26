حذر خطيب المسجد الحرام الشيخ فيصل غزاوي من اتباع بعض مشاهير التواصل الاجتماعي مشيرًا إلى أن بعض المحتوى المعروض على وسائل التواصل تسبب في هدم البيوت وتدمير القيم.

فيديو | هدم للبيوت ودمار للقيم والمبادئ.. خطيب المسجد الحرام فيصل غزاوي: احذروا مشاهير التواصل الاجتماعي ولا تتأثروا بهم#الإخبارية pic.twitter.com/PIbrN6xZhv — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 26, 2022

وقال إن من المخاطر التي تهدد بنيان الأسر المسلمة، التأثر بمقاطع بعض مشاهير التواصل الاجتماعي، التي تحمل في ثناياها رسائل هدم للبيوت ودمار للقيم والمبادئ . فالحذر الحذر من ذلك.

كما حذر فضيلته في خطبة الجمعة اليوم من التخبيب ومحاولة البعض الوقيعة بين الزوج وزوجته لتنفير كل منهما من الآخر وتدمير الأسرة. وحث الأزواج على تقوى الله في زوجاتهم ومعاملتهن بالإحسان والرحمة.