في دارسة مثيرة وغريبة من نوعها تم الربط بين قلة النوم وقلة الكرم أو ظهور علامات البخل والشح على الشخص.

وكشفت الدراسة الصادرة عن جامعة بيركلي الأميركية، أن جودة نومنا مؤخرًا، يمكن أن تؤثر على مدى سخائنا مع الآخرين، وتوصلت الدراسة إلى أن الحرمان من النوم قد يؤدي إلى انخفاض الكرم لدى الأشخاص.

قلة النوم والكرم

ولاختبار الصلة بين قلة النوم والكرم، اختار الباحثون بقيادة عالمة الأعصاب إيتي بن سيمون، مجموعات من الأشخاص المتعبين بسبب قلة النوم.

واستدعت الدراسة حرمان 21 متطوعًا من النوم لمدة 24 ساعة، لاختبار مدى استعدادهم للمساعدة في مجموعة من السيناريوهات مثل مساعدة شخص غريب في حمل حقائب التسوق الخاصة به أو التخلي عن مقعدهم في الحافلة لشخص آخر. ثم طلبوا من المشاركين تكرار الإجابة على استبيان الإيثار بعد النوم بشكل عادي.

انخفاض النشاط في الدماغ

كما قام الباحثون بفحص مستويات نشاط الدماغ للمشاركين باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، الذي أظهر تحليله أن الحرمان من النوم مرتبط بانخفاض النشاط في منطقة الدماغ التي لها علاقة بالإدراك الاجتماعي الذي ينظم تفاعلاتنا الاجتماعية مع الآخرين. بينما لم يكن التغيير في نشاط الدماغ مرتبطًا بنوعية النوم، بل بالكمية فقط.