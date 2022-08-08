حرصت والدة السباح السعودي البارالمبي إبراهيم المرزوقي على دعمه ومساعدته قبل الصعود إلى منصة التتويج في دورة الألعاب الإسلامية “قونية 2021″، لتخطف الأنظار وتنال إشادة كبيرة.

إبراهيم المرزوقي يحصد الميدالية البرونزية:

وتألق إبراهيم المرزوقي بشكل لافت في دورة الألعاب الإسلامية، ونجح في التتويج بالميدالية البرونزية في نهائي سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 49.12 ثانية، ليُحقق أول ميدالية سعودية في البطولة.

إشادة بتصرف والدة المرزوقي:

وقامت والدة المرزوقي بتهيئته قبل الصعود إلى منصة التتويج، لتصبح صورها مع السباح السعودي ضمن الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وسط إشادة كبيرة بمساندتها لنجلها.

وعلق وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قائلًا: “دورة ألعاب التضامن الإسلامي تحمل رسائل ومعاني جميلة، هذه اللقطات لوالدة السباح إبراهيم المرزوقي، وهي تهيئ ابنها البطل للصعود إلى منصة الأبطال بعد حصوله على الميدالية البرونزية.. فخورون جدًّا بك وبابنك البطل”.

وكتب علي عثمان الزندي: “اللقطات لأم السباح السعودي البارالمبي إبراهيم المرزوقي بعد حصوله على الميدالية البرونزية وهي تهيئ ابنها البطل للصعود إلى منصة الأبطال تجفف عرقه وتمشط شعره”.

وقال هلالي: “الله يوفقه يا رب وهؤلاء فخرنا والله.. وخير من يمثلنا.. وبانتظار ميداليات أخرى.. مبروك لنا كلنا إنجاز المرزوقي”، ووجه المتحدث باسم النصر سابقًا، سعود الصرامي، تحية لوزير الرياضة لدعمه السباح، وأضاف: “وتحية كبيرة لوالدة البطل إبراهيم على كل ما تقدمه له ليكون بطلًا، ومبروك الفوز”.