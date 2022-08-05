سيتوقف دوري المحترفين السعودي مرتين خلال الدور الأول من الموسم الرياضي الجديد 2022/2023.
وسيكون التوقف الأول بعد الجولة الرابعة ولمدة 14 يومًا بداية من منتصف سبتمبر المقبل حتى بداية أكتوبر.
التوقف الثاني بعد نهاية الجولة الثامنة ولمدة 59 يومًا أي شهرين بداية من 16 أكتوبر حتى 15 ديسمبر، مما يعني توقف الدوري مرتين بمجموع 73 يومًا خلال الدور الأول.
وأصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول الدور الأول من دوري المحترفين للموسم الرياضي 2022 – 2023م.
موعد المباريات الكبرى بـ دوري المحترفين السعودي بالدور الأول
الشباب يواجه الاتحاد في الجولة التاسعة على ملعب الملز يوم 17 ديسمبر المقبل.
النصر والهلال في الجولة العاشرة على ملعب مرسول بارك يوم 26 ديسمبر.
الاتحاد والهلال في جدة في السابع من يناير في الجولة الثانية عشرة.
الشباب والنصر في الجولة الـ13 يوم 14 يناير وتُقام في الملز.
وكان الهلال تُوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022 بعد منافسة قوية مع نادي الاتحاد.
اترك تعليقاً