سيتوقف دوري المحترفين السعودي مرتين خلال الدور الأول من الموسم الرياضي الجديد 2022/2023.

وسيكون التوقف الأول بعد الجولة الرابعة ولمدة 14 يومًا بداية من منتصف سبتمبر المقبل حتى بداية أكتوبر.

التوقف الثاني بعد نهاية الجولة الثامنة ولمدة 59 يومًا أي شهرين بداية من 16 أكتوبر حتى 15 ديسمبر، مما يعني توقف الدوري مرتين بمجموع 73 يومًا خلال الدور الأول.

وأصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول الدور الأول من دوري المحترفين للموسم الرياضي 2022 – 2023م.

ووفقًا للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات، فستنطلق الجولة الأولى يوم الخميس الموافق 25 أغسطس من الشهر الحالي. موعد المباريات الكبرى بـ دوري المحترفين السعودي بالدور الأول

بداية المباريات الكبرى تنطلق بداية من الجولة الخامسة بمواجهة النصر والاتحاد في مرسول بارك في الثاني من أكتوبر المقبل.

الهلال والشباب في الجولة السابعة وتُقام يوم 10 أكتوبر المقبل في ملعب ” الملز”.