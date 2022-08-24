تفتقد الجماهير ديربي جدة ضمن منافسات دوري روشن السعودي المقرر انطلاقته، مساء يوم غد الخميس، بعد هبوط الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

غياب ديربي جدة بعد هبوط الأهلي

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في البقاء وسط الكبار، ليهبط إلى دوري يلو للمرة الأولى في تاريخه، وسيبدأ مشواره اليوم بمواجهة القيصومة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي واحدًا من أشهر الديربيات العربية، ويحظى بجماهيرية كبيرة، ولم يغب عن الدوري منذ بداية المسابقة، ما يفقد دوري روشن السعودي لواحدة من أهم المباريات الممتعة.

وكان يشهد ديربي جدة تحضيرات كبيرة سواء من الأجهزة الفنية واللاعبين، من أجل الاستعداد بأفضل شكل ممكن، أو من قبل الجماهير التي كانت تسعى للتفوق على الآخر من حيث عدد الحضور والتشجيع في المدرجات.

إطلاق مسمى دوري روشن السعودي على النسخة الجديدة

وأعلنت رابطة دوري المحترفين بالأمس عن توقيع اتفاقية رعاية مع شركة روشن العقارية، ليتم إطلاق مسمى دوري روشن السعودي على النسخة الجديدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).