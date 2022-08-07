يطمح المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مباراته الودية ضد نظيره ألميريا الإسباني.

مباراة الهلال ضد ألميريا اليوم

ومن المقرر أن تُقام ودية الهلال ضد ألميريا على ملعب بيرنلي الإنجليزي، بعد قليل، وسيتم نقل المباراة عبر 4 قنوات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دياز يسعى لتحقيق الفوز الأول

وتُعد ودية اليوم هي العاشرة للأرجنتيني رامون دياز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث سبق وواجه 3 فرق أوروبية، حيث خسر أمام رستوف الروسي وألانيا سبور التركي بنتيجة 4/0 و2/1، وتعادل ضد بينفينتو الإيطالي.

وقاد دياز، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرتين، وكانت الفترة الأولى من 25 أكتوبر 2016 وحتى 21 فبراير 2018، ولعب خلالها 7 مباريات ودية، نجح في تحقيق 4 انتصارات، وخسر مرتين، وتعادل مرة واحدة.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراتين وديتين خلال الفترة الحالية، ونجح في تحقيق الفوز فيهما، ويأمل المدرب الأرجنتيني في مواصلة التألق ضد ألميريا، وتحقيق أول فوز أمام فريق أوروبي.