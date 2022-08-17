يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي لضم أحد لاعبي برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد الإصابة التي تعرض لها النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

دي ماريا يغيب للإصابة

وكان دي ماريا قد شارك في أول مباراة له بقميص يوفنتوس ضد ساسولو، وساهم في تسجيل هدفين، حيث أحرز هدفًا وصنع آخر، قبل أن يُغادر الملعب مصابًا بعد مرور 60 دقيقة تقريبًا.

وأكد يوفنتوس في بيان رسمي أن دي ماريا يُعاني من إصابة منخفضة الدرجة في العضلة المقربة لفخذه الأيسر، وسيغيب عن الفريق لمدة 10 أيام على الأقل، قبل أن يتم تقييم حالته مرة أخرى.

يوفنتوس يسعى لضم ديباي

ولفت موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إلى أن الإصابة التي تعرض لها النجم الأرجنتيني ستتسبب في ابتعاده عن المشاركة مع فريق يوفنتوس لمدة تتراوح بين 20 وحتى 25 يومًا.

وأضاف: “إصابة دي ماريا دفعت يوفنتوس لمحاولة تسريع عملية التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم برشلونة، خاصة وأن الفريق الإيطالي يعاني من إصابات عديدة بصفوفه”.

وتابع: “يوفنتوس كثف مفاوضاته في الساعات الماضية من أجل الوصول إلى اتفاق مع ديباي، ولا يزال المهاجم بحاجة إلى التوصل لاتفاق مع إدارة نادي برشلونة على فسخ العقد بالتراضي”.

وجاء في ختام تقرير الموقع الإيطالي: “نادي يوفنتوس على استعداد للتعاقد مع ديباي مباشرة بمجرد أن يحل مشكلة عقده مع برشلونة”.