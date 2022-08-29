كشف المستشار القانوني والعضو الذهبي في الأهلي خالد أبو راشد آخر تطورات الأوضاع في الراقي بعد المطالبة برحيل مجلس إدارة ماجد النفيعي.

وكانت إدارة ماجد النفيعي تعرضت لانتقادات قوية منذ بداية الموسم الماضي، وطالبت جماهير الأهلي في أكثر من مناسبة برحيل تلك الإدارة وزادت المطالب بعد التعادل مع القيصومة بالجولة الأولى في دوري يلو.

ذهبيو الأهلي لا يمكنهم حل مجلس إدارة ماجد النفيعي

وكشف خالد أبو راشد في مساحة عبر “تويتر” آخر التطورات قائلًا: ” نحن كأعضاء ذهبيين لا نستطيع إقالة الإدارة الحالية أو حلها، هذا من صلاحيات وزارة الرياضة، ونحن قمنا بواجبنا فقط”.

وأضاف أبا راشد: ” تفريغ الأهلي من لاعبيه بهذا الشكل المتسارع أمر لم يحدث لـ الأهلي في تاريخه، والفترة الماضية كانت صعبة فكيف يُمكن لـ الفريق الصعود لدوري المحترفين بعد هذا التفريغ”.

وواصل: “في الفترات الماضية الجمعية العمومية لم ترشح أي رئيس ومن يُرشح هو العضو الذي يملك 7000 صوت، اليوم لا يوجد عضو يملك أصوات أكثر من غيره ولن يتكرر ما حدث سابقًا، القرار سيكون للأغلبية”.

وتابع: ” الرئيس أو عضو مجلس الإدارة لا يستلمون الرواتب من وزارة الرياضة، وهم متطوعين ويتطوعون بوقتهم وجهدهم، مطلوب منهم أن يتحملوا مسؤولية تضامنية”.

وواصل خالد أبو راشد: ” أصوات الأعضاء الذهبيين متساوية والقرار سيكون برأي الأغلبية، ولكن إن أتى ودفع 10 ملايين ريال مقابل شراء 10000 صوت هنا الوجه من الوجه أبيض وهنا سيكون هو صاحب القرار في الاختيار”.